Bugünkü Karma Coin Fiyatı

Bugünkü Karma Coin (KARMA) fiyatı $ 0,000278 olup, son 24 saatte % 4,46 değişim gösterdi. Mevcut KARMA / USD dönüşüm oranı KARMA başına $ 0,000278 şeklindedir.

Karma Coin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KARMA şeklindedir. Son 24 saat içinde KARMA, $ 0,00027 (en düşük) ile $ 0,000291 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KARMA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%7,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,41K seviyesine ulaştı.

Karma Coin (KARMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,41K$ 8,41K $ 8,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 278,00K$ 278,00K $ 278,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 999.988.284 999.988.284 999.988.284 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Karma Coin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,41K. Dolaşımdaki KARMA arzı -- olup, toplam arzı 999988284. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 278,00K.