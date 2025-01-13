KaratDAO (KAT) Nedir?

Karat, paylaşılabilir bir Web 2 & 3 ID veri katmanı oluşturmak için zincir üstü MPC ve ZK teknolojilerinden yararlanır. Karat, e-posta ve Twitter gibi kullanıcı verilerini şifreler, kullanıcının cüzdanına bağlar ve IPFS'de depolar. Kullanıcılara ve düğümlere daha sonra MPC özel anahtarı verilerek tüm veri erişim izinleri üzerindeki kontrolü tamamen merkezden uzaklaştırmaları sağlanır. Bu altyapının, Web3 sosyal, veri indeksleme, reklam sunumu ve oturum açma izni çağrıları gerektiren gelecekteki tüm Dapp'lerin altyapısı olması amaçlanmaktadır.

KaratDAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KaratDAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- KAT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda KaratDAO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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KaratDAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, KaratDAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KAT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen KaratDAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

KaratDAO Fiyat Geçmişi

KAT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KAT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen KaratDAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

KaratDAO (KAT) Satın Alma

Nasıl KaratDAO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım KaratDAO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KaratDAO Kaynağı

KaratDAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: