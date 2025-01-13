KiboShib (KIBSHI) Nedir?

Kiboshib (KIBSHI), ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ilk haftasında, 8 Aralık 2022 tarihinde zincir üzerinde piyasaya sürülen, herhangi bir blok zincirindeki ilk yapay zekâ tarafından üretilen meme coindir. Yapay zekâ, Kibshi'yi annesi Kabosu (DOGE) ve babası Shiba Inu'nun (SHIB) çocuğu olma konseptinden üretti. Yapay zekâ ismin yanı sıra bir logo tasarımı da önerdi ve bu tasarım daha sonra Dall-E'ye aktarılarak sevimli ve ikonik Kibshi logosu oluşturuldu. 'Kibo' Japonca'da umut anlamına geliyor ve Kibshi de yapay zekânın her yerde mevcut olduğu daha iyi bir gelecek umudunu temsil ediyor.

KiboShib, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KiboShib yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- KIBSHI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda KiboShib hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, KiboShib satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

KiboShib Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, KiboShib, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KIBSHI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen KiboShib fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

KiboShib Fiyat Geçmişi

KIBSHI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KIBSHI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen KiboShib fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

KiboShib (KIBSHI) Satın Alma

Nasıl KiboShib satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım KiboShib Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KiboShib Kaynağı

KiboShib hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: