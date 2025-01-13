KINIC (KINIC) Nedir?

Kinic, zincir üstü yapay zeka, arama teknolojileri ve taşınabilir ''Yapay Zeka''nın ilerlemesine odaklanan bir DAO'dur. Kinic, başlangıçta küresel SuperNova Hackathon'da kazanan olarak çıkış yaptı. Daha sonra, kurcalamaya dayanıklı yapay zekanın tekil misyonu ile bir SNS DAO'ya dönüştü. Basit bir web3 endeksleyici ve arama motoru olarak başlayarak, o zamandan beri zincir üstü arama, LLM ve diğer kurcalamaya dayanıklı modeller ve vektör veritabanları için bir araç paketine dönüştü. Herkes, Kinic kullanıcı arayüzüne giriş yapabilir ve kendi %100 zincir üstü vektör veritabanını kurabilir ve yerel ya da zincir üstü yapay zeka modelleri arasından seçim yapabilir. Sıfır bilgi ispatı ve zincir anahtarı kriptografisi gibi gelişmiş kriptografinin taşınabilir YZ modelleri ile birleştirilmesi, çok sayıda kullanım durumuna olanak sağlayacaktır.

KINIC, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KINIC yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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KINIC Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, KINIC, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KINIC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen KINIC fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

KINIC Fiyat Geçmişi

KINIC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KINIC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen KINIC fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

KINIC (KINIC) Satın Alma

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KINIC Kaynağı

KINIC hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: