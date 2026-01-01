Bugünkü Kite AI Fiyatı

Bugünkü Kite AI (KITE) fiyatı $ 0,09097 olup, son 24 saatte % 0,79 değişim gösterdi. Mevcut KITE / USD dönüşüm oranı KITE başına $ 0,09097 şeklindedir.

Kite AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KITE şeklindedir. Son 24 saat içinde KITE, $ 0,08934 (en düşük) ile $ 0,09322 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITE, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%3,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 85,11K seviyesine ulaştı.

Kite AI (KITE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 85,11K$ 85,11K $ 85,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 909,70M$ 909,70M $ 909,70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

