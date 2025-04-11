Calamari Network (KMA) Nedir?

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

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Calamari Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Calamari Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KMA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Calamari Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Calamari Network Fiyat Geçmişi

KMA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KMA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Calamari Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Calamari Network (KMA) Satın Alma

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KMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KMA / VND ₫ 1.02102462 1 KMA / AUD A$ 0.0000633138 1 KMA / GBP ￡ 0.0000302632 1 KMA / EUR € 0.0000350416 1 KMA / USD $ 0.00003982 1 KMA / MYR RM 0.0001760044 1 KMA / TRY ₺ 0.001515151 1 KMA / JPY ¥ 0.005726116 1 KMA / RUB ₽ 0.003315015 1 KMA / INR ₹ 0.0034289002 1 KMA / IDR Rp 0.674915153 1 KMA / KRW ₩ 0.056562319 1 KMA / PHP ₱ 0.00226974 1 KMA / EGP ￡E. 0.0020439606 1 KMA / BRL R$ 0.0002341416 1 KMA / CAD C$ 0.0000553498 1 KMA / BDT ৳ 0.0048393246 1 KMA / NGN ₦ 0.0636100608 1 KMA / UAH ₴ 0.001648548 1 KMA / VES Bs 0.00282722 1 KMA / PKR Rs 0.0111663244 1 KMA / KZT ₸ 0.0205785778 1 KMA / THB ฿ 0.00133397 1 KMA / TWD NT$ 0.001288177 1 KMA / AED د.إ 0.0001461394 1 KMA / CHF Fr 0.0000322542 1 KMA / HKD HK$ 0.000308605 1 KMA / MAD .د.م 0.000370326 1 KMA / MXN $ 0.000810337

Calamari Network Kaynağı

Calamari Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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