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Keep3rV1 Fiyatı(KP3R)

USD

Keep3rV1 (KP3R) Canlı Fiyat Grafiği

$5.812
$5.812$5.812
+8.39%(1D)

KP3R Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Keep3rV1 (KP3R) mevcut fiyatı 5.812 USD ve mevcut piyasa değeri $ 2.47M USD. KP3R / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Keep3rV1 Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.06K USD
- Gün içindeki Keep3rV1 fiyat değişimi +8.39%
- Dolaşımdaki arz: 425.18K USD.

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KP3R Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Keep3rV1 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.44988+8.39%
30 Gün$ -10.358-64.06%
60 Gün$ -13.308-69.61%
90 Gün$ -18.998-76.58%
Bugünkü Keep3rV1 Fiyatı Değişimi

Bugün, KP3R, $ +0.44988 (+8.39%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Keep3rV1 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -10.358 (-64.06%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Keep3rV1 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KP3R değişimi $ -13.308 (-69.61%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Keep3rV1 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -18.998 (-76.58%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KP3R Fiyat Bilgisi

En güncel Keep3rV1 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 5.3
$ 5.3$ 5.3

$ 6.273
$ 6.273$ 6.273

$ 2,063.04
$ 2,063.04$ 2,063.04

+3.06%

+8.39%

-12.45%

KP3R Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 58.06K
$ 58.06K$ 58.06K

425.18K
425.18K 425.18K

Keep3rV1 (KP3R) Nedir?

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Keep3rV1 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Keep3rV1 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Keep3rV1, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KP3R fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Keep3rV1 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Keep3rV1 Fiyat Geçmişi

KP3R fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KP3R kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Keep3rV1 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Keep3rV1 (KP3R) Satın Alma

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KP3R Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KP3R / VND
149,025.492
1 KP3R / AUD
A$9.2992
1 KP3R / GBP
4.41712
1 KP3R / EUR
5.11456
1 KP3R / USD
$5.812
1 KP3R / MYR
RM25.68904
1 KP3R / TRY
221.20472
1 KP3R / JPY
¥833.7314
1 KP3R / RUB
486.755
1 KP3R / INR
501.05252
1 KP3R / IDR
Rp98,508.4598
1 KP3R / KRW
8,279.194
1 KP3R / PHP
331.05152
1 KP3R / EGP
￡E.298.27184
1 KP3R / BRL
R$34.23268
1 KP3R / CAD
C$8.07868
1 KP3R / BDT
706.33236
1 KP3R / NGN
9,284.32128
1 KP3R / UAH
240.6168
1 KP3R / VES
Bs412.652
1 KP3R / PKR
Rs1,629.80104
1 KP3R / KZT
3,003.58348
1 KP3R / THB
฿194.58576
1 KP3R / TWD
NT$187.96008
1 KP3R / AED
د.إ21.33004
1 KP3R / CHF
Fr4.70772
1 KP3R / HKD
HK$45.043
1 KP3R / MAD
.د.م54.0516
1 KP3R / MXN
$118.68104

Keep3rV1 Kaynağı

Keep3rV1 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Keep3rV1 Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

KP3R
USD

1 KP3R = 5.812 USD

Al-Sat

KP3RUSDT
$5.812
$5.812$5.812
+5.90%

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