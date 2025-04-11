Keep3rV1 (KP3R) Nedir?

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

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Keep3rV1 Fiyat Geleceği Tahmini

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Keep3rV1 Fiyat Geçmişi

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KP3R Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KP3R / VND ₫ 149,025.492 1 KP3R / AUD A$ 9.2992 1 KP3R / GBP ￡ 4.41712 1 KP3R / EUR € 5.11456 1 KP3R / USD $ 5.812 1 KP3R / MYR RM 25.68904 1 KP3R / TRY ₺ 221.20472 1 KP3R / JPY ¥ 833.7314 1 KP3R / RUB ₽ 486.755 1 KP3R / INR ₹ 501.05252 1 KP3R / IDR Rp 98,508.4598 1 KP3R / KRW ₩ 8,279.194 1 KP3R / PHP ₱ 331.05152 1 KP3R / EGP ￡E. 298.27184 1 KP3R / BRL R$ 34.23268 1 KP3R / CAD C$ 8.07868 1 KP3R / BDT ৳ 706.33236 1 KP3R / NGN ₦ 9,284.32128 1 KP3R / UAH ₴ 240.6168 1 KP3R / VES Bs 412.652 1 KP3R / PKR Rs 1,629.80104 1 KP3R / KZT ₸ 3,003.58348 1 KP3R / THB ฿ 194.58576 1 KP3R / TWD NT$ 187.96008 1 KP3R / AED د.إ 21.33004 1 KP3R / CHF Fr 4.70772 1 KP3R / HKD HK$ 45.043 1 KP3R / MAD .د.م 54.0516 1 KP3R / MXN $ 118.68104

Keep3rV1 Kaynağı

Keep3rV1 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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