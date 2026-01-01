Bugünkü Keeta Fiyatı

Bugünkü Keeta (KTA) fiyatı $ 0,2121 olup, son 24 saatte % 5,52 değişim gösterdi. Mevcut KTA / USD dönüşüm oranı KTA başına $ 0,2121 şeklindedir.

Keeta, şu anda piyasa değeri açısından $ 98,67M ile 261. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 465,23M KTA şeklindedir. Son 24 saat içinde KTA, $ 0,204 (en düşük) ile $ 0,2368 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,6916917214873683 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08456738547527073 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KTA, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde -%5,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 97,63K seviyesine ulaştı.

Keeta (KTA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.261 Piyasa Değeri $ 98,67M$ 98,67M $ 98,67M Hacim (24 Sa) $ 97,63K$ 97,63K $ 97,63K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 212,10M$ 212,10M $ 212,10M Dolaşım Arzı 465,23M 465,23M 465,23M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %46,52 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

