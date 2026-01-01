Bugünkü Lemmy The Bat Fiyatı

Bugünkü Lemmy The Bat (LBAI) fiyatı $ 0,0000031 olup, son 24 saatte % 13,13 değişim gösterdi. Mevcut LBAI / USD dönüşüm oranı LBAI başına $ 0,0000031 şeklindedir.

Lemmy The Bat, şu anda piyasa değeri açısından $ 213,90K ile 2774. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 69,00B LBAI şeklindedir. Son 24 saat içinde LBAI, $ 0,000002665 (en düşük) ile $ 0,000003177 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000142961223304784 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000069696303443 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LBAI, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde +%0,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 104,77 seviyesine ulaştı.

Lemmy The Bat (LBAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2774 Piyasa Değeri $ 213,90K$ 213,90K $ 213,90K Hacim (24 Sa) $ 104,77$ 104,77 $ 104,77 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 213,90K$ 213,90K $ 213,90K Dolaşım Arzı 69,00B 69,00B 69,00B Maksimum Arz 69.000.000.000 69.000.000.000 69.000.000.000 Toplam Arz 69.000.000.000 69.000.000.000 69.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Lemmy The Bat piyasa değeri $ 213,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 104,77. Dolaşımdaki LBAI arzı 69,00B olup, toplam arzı 69000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 213,90K.