BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Lemmy The Bat fiyatı 0,0000031 USD. LBAI piyasa değeri ise 213.900 USD. LBAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Lemmy The Bat fiyatı 0,0000031 USD. LBAI piyasa değeri ise 213.900 USD. LBAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

LBAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

LBAI Fiyat Bilgileri

LBAI Nedir

LBAI Resmi Websitesi

LBAI Token Ekonomisi

LBAI Fiyat Tahmini

LBAI Fiyat Geçmişi

LBAI Satın Alma Kılavuzu

LBAI / İtibari Para Dönüştürücüsü

LBAI Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Lemmy The Bat Logosu

Lemmy The Bat Fiyatı(LBAI)

1 LBAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,0000031
$0,0000031$0,0000031
+%13,131D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:20:04 (UTC+8)

Bugünkü Lemmy The Bat Fiyatı

Bugünkü Lemmy The Bat (LBAI) fiyatı $ 0,0000031 olup, son 24 saatte % 13,13 değişim gösterdi. Mevcut LBAI / USD dönüşüm oranı LBAI başına $ 0,0000031 şeklindedir.

Lemmy The Bat, şu anda piyasa değeri açısından $ 213,90K ile 2774. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 69,00B LBAI şeklindedir. Son 24 saat içinde LBAI, $ 0,000002665 (en düşük) ile $ 0,000003177 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000142961223304784 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000069696303443 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LBAI, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde +%0,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 104,77 seviyesine ulaştı.

Lemmy The Bat (LBAI) Piyasa Bilgileri

No.2774

$ 213,90K
$ 213,90K$ 213,90K

$ 104,77
$ 104,77$ 104,77

$ 213,90K
$ 213,90K$ 213,90K

69,00B
69,00B 69,00B

69.000.000.000
69.000.000.000 69.000.000.000

69.000.000.000
69.000.000.000 69.000.000.000

%100,00

ETH

Şu anki Lemmy The Bat piyasa değeri $ 213,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 104,77. Dolaşımdaki LBAI arzı 69,00B olup, toplam arzı 69000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 213,90K.

Lemmy The Bat Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000002665
$ 0,000002665$ 0,000002665
24 sa Düşük
$ 0,000003177
$ 0,000003177$ 0,000003177
24 sa Yüksek

$ 0,000002665
$ 0,000002665$ 0,000002665

$ 0,000003177
$ 0,000003177$ 0,000003177

$ 0,000142961223304784
$ 0,000142961223304784$ 0,000142961223304784

$ 0,000000069696303443
$ 0,000000069696303443$ 0,000000069696303443

-%0,65

+%13,13

+%0,12

+%0,12

Lemmy The Bat (LBAI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Lemmy The Bat fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000035979+%13,13
30 Gün$ -0,00000097-%23,84
60 Gün$ -0,00000415-%57,25
90 Gün$ -0,00002718-%89,77
Bugünkü Lemmy The Bat Fiyatı Değişimi

Bugün, LBAI, $ +0,00000035979 (+%13,13) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Lemmy The Bat 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00000097 (-%23,84) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Lemmy The Bat 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LBAI değişimi $ -0,00000415 (-%57,25) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Lemmy The Bat 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00002718 (-%89,77) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Lemmy The Bat (LBAI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Lemmy The Bat Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Lemmy The Bat için Fiyat Tahmini

2030 için Lemmy The Bat (LBAI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LBAI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Lemmy The Bat (LBAI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Lemmy The Bat fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Lemmy The Bat varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Lemmy The Bat Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, LBAI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Lemmy The Bat Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Lemmy The Bat ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de LBAI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Lemmy The Bat satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Lemmy The Bat (LBAI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Lemmy The Bat anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Lemmy The Bat (LBAI) Satın Alma Kılavuzu

Lemmy The Bat ile Neler Yapabilirsiniz

Lemmy The Bat sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Lemmy The Bat (LBAI) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Lemmy The Bat (LBAI) Nedir?

Yapay zeka ile yükselecek ilk yarasa temalı meme token.

Lemmy The Bat Kaynağı

Lemmy The Bat hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Lemmy The Bat Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lemmy The Bat Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Lemmy The Bat ne kadar olacak?
Lemmy The Bat yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Lemmy The Bat fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:20:04 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Lemmy The Bat Öne Çıkan Haberler

Tether Boosts Its Bitcoin Reserves to Record Levels

Tether Boosts Its Bitcoin Reserves to Record Levels

January 1, 2026
Tether Buys 8,888 BTC, Joins Top 5 Largest Bitcoin Wallets

Tether Buys 8,888 BTC, Joins Top 5 Largest Bitcoin Wallets

January 1, 2026
Unlock Actionable Reddit Insights with a Smart Reddit Scraper

Unlock Actionable Reddit Insights with a Smart Reddit Scraper

January 1, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Lemmy The Bat Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

LBAI USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı LBAI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de LBAIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Lemmy The Bat (LBAI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Lemmy The Bat fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LBAI/USDT
$0,0000031
$0,0000031$0,0000031
+%13,13
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5533
$0,5533$0,5533

-%86,16

Lighter

Lighter

LIT

$2,600
$2,600$2,600

+%3,05

ForTON

ForTON

FRT

$117,09
$117,09$117,09

+%1,65

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02494
$0,02494$0,02494

-%14,44

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001595
$0,00001595$0,00001595

+%124,01

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000847
$0,000000000847$0,000000000847

+%111,75

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0479391
$0,0479391$0,0479391

+%62,70

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,01949
$0,01949$0,01949

+%53,22

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,003075
$0,003075$0,003075

+%50,07

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LBAI / USD Hesaplayıcı

Miktar

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0,0000031 USD