Bugünkü LightningBitcoin Fiyatı

Bugünkü LightningBitcoin (LBTC1) fiyatı $ 0.0509 olup, son 24 saatte % 11.16 değişim gösterdi. Mevcut LBTC1 / USD dönüşüm oranı LBTC1 başına $ 0.0509 şeklindedir.

LightningBitcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 0.00 ile 6902. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0.00 LBTC1 şeklindedir. Son 24 saat içinde LBTC1, $ 0.04576 (en düşük) ile $ 0.051 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,037.530029296875 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.05135513457072038 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LBTC1, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde +3.72% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55.40K seviyesine ulaştı.

LightningBitcoin (LBTC1) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.6902 Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 380.02K$ 380.02K $ 380.02K Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Maksimum Arz 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Toplam Arz 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Dolaşım Oranı 0.00% Arz Tarihi 2017-12-18 00:00:00 Herkese Açık Blok Zinciri LBTC

Şu anki LightningBitcoin piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55.40K. Dolaşımdaki LBTC1 arzı 0.00 olup, toplam arzı 7465926. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 380.02K.