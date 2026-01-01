Bugünkü Bitlight Labs Fiyatı

Bugünkü Bitlight Labs (LIGHT) fiyatı $ 1,19 olup, son 24 saatte % 2,06 değişim gösterdi. Mevcut LIGHT / USD dönüşüm oranı LIGHT başına $ 1,19 şeklindedir.

Bitlight Labs, şu anda piyasa değeri açısından $ 51,24M ile 299. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 43,06M LIGHT şeklindedir. Son 24 saat içinde LIGHT, $ 0,9604 (en düşük) ile $ 2,69 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,805051677536143 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,35641919746255113 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIGHT, son bir saatte -%51,42 ve son 7 günde +%63,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7,48M seviyesine ulaştı.

Bitlight Labs (LIGHT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.299 Piyasa Değeri $ 51,24M$ 51,24M $ 51,24M Hacim (24 Sa) $ 7,48M$ 7,48M $ 7,48M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 499,80M$ 499,80M $ 499,80M Dolaşım Arzı 43,06M 43,06M 43,06M Maksimum Arz 420.000.000 420.000.000 420.000.000 Toplam Arz 420.000.000 420.000.000 420.000.000 Dolaşım Oranı %10,25 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Bitlight Labs piyasa değeri $ 51,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7,48M. Dolaşımdaki LIGHT arzı 43,06M olup, toplam arzı 420000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 499,80M.