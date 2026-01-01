Bugünkü LINEA Fiyatı

Bugünkü LINEA (LINEA) fiyatı $ 0,006483 olup, son 24 saatte % 2,12 değişim gösterdi. Mevcut LINEA / USD dönüşüm oranı LINEA başına $ 0,006483 şeklindedir.

LINEA, şu anda piyasa değeri açısından $ 100,37M ile 258. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,48B LINEA şeklindedir. Son 24 saat içinde LINEA, $ 0,006138 (en düşük) ile $ 0,006544 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04657278430753583 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005926820554907513 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LINEA, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%5,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 173,21K seviyesine ulaştı.

LINEA (LINEA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.258 Piyasa Değeri $ 100,37M$ 100,37M $ 100,37M Hacim (24 Sa) $ 173,21K$ 173,21K $ 173,21K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 466,84M$ 466,84M $ 466,84M Dolaşım Arzı 15,48B 15,48B 15,48B Maksimum Arz 72.009.990.000 72.009.990.000 72.009.990.000 Toplam Arz 72.009.990.000 72.009.990.000 72.009.990.000 Dolaşım Oranı %21,50 Pazar Payı %0,01 Herkese Açık Blok Zinciri LINEA

Şu anki LINEA piyasa değeri $ 100,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 173,21K. Dolaşımdaki LINEA arzı 15,48B olup, toplam arzı 72009990000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 466,84M.