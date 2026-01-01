Bugünkü Lit Protocol Fiyatı

Bugünkü Lit Protocol (LITKEY) fiyatı $ 0,02116 olup, son 24 saatte % 8,19 değişim gösterdi. Mevcut LITKEY / USD dönüşüm oranı LITKEY başına $ 0,02116 şeklindedir.

Lit Protocol, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LITKEY şeklindedir. Son 24 saat içinde LITKEY, $ 0,01925 (en düşük) ile $ 0,02505 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LITKEY, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde +%20,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,85K seviyesine ulaştı.

Lit Protocol (LITKEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 61,85K$ 61,85K $ 61,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,16M$ 21,16M $ 21,16M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Lit Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,85K. Dolaşımdaki LITKEY arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,16M.