Bugünkü Limitless Fiyatı

Bugünkü Limitless (LMTS) fiyatı $ 0.1585 olup, son 24 saatte % 0.87 değişim gösterdi. Mevcut LMTS / USD dönüşüm oranı LMTS başına $ 0.1585 şeklindedir.

Limitless, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.86M ile 707. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 131.60M LMTS şeklindedir. Son 24 saat içinde LMTS, $ 0.1574 (en düşük) ile $ 0.1614 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.7175146896320612 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.11008879377834176 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LMTS, son bir saatte +0.44% ve son 7 günde -0.76% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59.12K seviyesine ulaştı.

Limitless (LMTS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.707 Piyasa Değeri $ 20.86M$ 20.86M $ 20.86M Hacim (24 Sa) $ 59.12K$ 59.12K $ 59.12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158.50M$ 158.50M $ 158.50M Dolaşım Arzı 131.60M 131.60M 131.60M Maksimum Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Dolaşım Oranı 13.15% Herkese Açık Blok Zinciri BASE

