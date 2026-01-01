Bugünkü LOOK Fiyatı

Bugünkü LOOK (LOOK) fiyatı $ 0,01866 olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut LOOK / USD dönüşüm oranı LOOK başına $ 0,01866 şeklindedir.

LOOK, şu anda piyasa değeri açısından $ 17,21M ile 776. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 922,38M LOOK şeklindedir. Son 24 saat içinde LOOK, $ 0,01803 (en düşük) ile $ 0,01939 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,15508520063103612 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000165344904285249 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOOK, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%13,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 65,01K seviyesine ulaştı.

LOOK (LOOK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.776 Piyasa Değeri $ 17,21M$ 17,21M $ 17,21M Hacim (24 Sa) $ 65,01K$ 65,01K $ 65,01K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,21M$ 17,21M $ 17,21M Dolaşım Arzı 922,38M 922,38M 922,38M Maksimum Arz 922.375.851 922.375.851 922.375.851 Toplam Arz 922.375.851 922.375.851 922.375.851 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki LOOK piyasa değeri $ 17,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 65,01K. Dolaşımdaki LOOK arzı 922,38M olup, toplam arzı 922375851. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,21M.