Leeds United FC (LUFC) Nedir?

Bir $LUFC Fan Tokeni, Leeds United taraftarları için mevcut olan her etkileşim ve katılım fırsatına erişmek için ihtiyacınız olan tek şeydir. $LUFC Fan Tokenleri harcanamaz ve asla tükenmez. $LUFC Fan Tokenlerinizi Leeds United kulübüyle etkileşim kurmak için her kullandığınızda, kulüp ürünleriyle kulüple bağlantılı dijital ve gerçek yaşam deneyimlerini içerebilen ödüllerin kilidini açmaya daha da yaklaşmanıza olanak tanıyan XP ödül puanları kazanırsınız.

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Leeds United FC Kaynağı

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