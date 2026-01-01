Bugünkü ADLUNAM INC Fiyatı

Bugünkü ADLUNAM INC (LUNAM) fiyatı $ 0,001904 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut LUNAM / USD dönüşüm oranı LUNAM başına $ 0,001904 şeklindedir.

ADLUNAM INC, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LUNAM şeklindedir. Son 24 saat içinde LUNAM, $ 0,001891 (en düşük) ile $ 0,001917 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUNAM, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%53,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 16,27K seviyesine ulaştı.

ADLUNAM INC (LUNAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 16,27K$ 16,27K $ 16,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,90M$ 1,90M $ 1,90M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki ADLUNAM INC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 16,27K. Dolaşımdaki LUNAM arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,90M.