BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Everlyn AI fiyatı 0,16135 USD. LYN piyasa değeri ise 41.247.283,2695 USD. LYN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Everlyn AI fiyatı 0,16135 USD. LYN piyasa değeri ise 41.247.283,2695 USD. LYN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

LYN Hakkında Daha Fazla Bilgi

LYN Fiyat Bilgileri

LYN Nedir

LYN Resmi Websitesi

LYN Token Ekonomisi

LYN Fiyat Tahmini

LYN Fiyat Geçmişi

LYN Satın Alma Kılavuzu

LYN / İtibari Para Dönüştürücüsü

LYN Spot

LYN USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Everlyn AI Logosu

Everlyn AI Fiyatı(LYN)

1 LYN / USD Canlı Fiyatı:

$0,16175
$0,16175$0,16175
+%13,851D
USD
Everlyn AI (LYN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:21:56 (UTC+8)

Bugünkü Everlyn AI Fiyatı

Bugünkü Everlyn AI (LYN) fiyatı $ 0,16135 olup, son 24 saatte % 13,85 değişim gösterdi. Mevcut LYN / USD dönüşüm oranı LYN başına $ 0,16135 şeklindedir.

Everlyn AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 41,25M ile 482. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 255,64M LYN şeklindedir. Son 24 saat içinde LYN, $ 0,12361 (en düşük) ile $ 0,17349 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,0104430541406704 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,057136597839542835 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LYN, son bir saatte -%3,23 ve son 7 günde +%61,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 815,24K seviyesine ulaştı.

Everlyn AI (LYN) Piyasa Bilgileri

No.482

$ 41,25M
$ 41,25M$ 41,25M

$ 815,24K
$ 815,24K$ 815,24K

$ 161,35M
$ 161,35M$ 161,35M

255,64M
255,64M 255,64M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%25,56

BSC

Şu anki Everlyn AI piyasa değeri $ 41,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 815,24K. Dolaşımdaki LYN arzı 255,64M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,35M.

Everlyn AI Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,12361
$ 0,12361$ 0,12361
24 sa Düşük
$ 0,17349
$ 0,17349$ 0,17349
24 sa Yüksek

$ 0,12361
$ 0,12361$ 0,12361

$ 0,17349
$ 0,17349$ 0,17349

$ 1,0104430541406704
$ 1,0104430541406704$ 1,0104430541406704

$ 0,057136597839542835
$ 0,057136597839542835$ 0,057136597839542835

-%3,23

+%13,85

+%61,99

+%61,99

Everlyn AI (LYN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Everlyn AI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0196771+%13,85
30 Gün$ +0,09059+%128,02
60 Gün$ +0,05725+%54,99
90 Gün$ +0,06135+%61,35
Bugünkü Everlyn AI Fiyatı Değişimi

Bugün, LYN, $ +0,0196771 (+%13,85) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Everlyn AI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,09059 (+%128,02) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Everlyn AI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LYN değişimi $ +0,05725 (+%54,99) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Everlyn AI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,06135 (+%61,35) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Everlyn AI (LYN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Everlyn AI Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Everlyn AI için Fiyat Tahmini

2030 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LYN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Everlyn AI (LYN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Everlyn AI fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Everlyn AI varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Everlyn AI Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, LYN varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Everlyn AI Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Everlyn AI ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de LYN satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Everlyn AI satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Everlyn AI (LYN) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Everlyn AI anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Everlyn AI (LYN) Satın Alma Kılavuzu

Everlyn AI ile Neler Yapabilirsiniz

Everlyn AI sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Everlyn AI (LYN) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Everlyn AI (LYN) Nedir?

Everlyn AI, Web3'e özgü ilk yapay zekâ video protokolüdür ve özel temel modeli Everlyn-1 sayesinde sadece 25 saniyede sinematik kalitede videolar üretir.

Everlyn AI Kaynağı

Everlyn AI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Everlyn AI Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Everlyn AI Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Everlyn AI ne kadar olacak?
Everlyn AI yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Everlyn AI fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:21:56 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Everlyn AI Öne Çıkan Haberler

Market Analyst Lyn Alden Explains Why the Fed Could Be Forced Into Permanent Printing

Market Analyst Lyn Alden Explains Why the Fed Could Be Forced Into Permanent Printing

December 12, 2025
Everlyn (LYN) Wash Trading on DEX Sparks 22% Price Jump to $0.12187 as $700K Worth of LYN Tokens Accumulated

Everlyn (LYN) Wash Trading on DEX Sparks 22% Price Jump to $0.12187 as $700K Worth of LYN Tokens Accumulated

December 26, 2025
Bitcoin doesn’t need gold and silver 'to slow down,' say analysts

Bitcoin doesn’t need gold and silver 'to slow down,' say analysts

December 28, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Everlyn AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

LYN USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı LYN long veya short pozisyonu açın. MEXC'de LYNUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Everlyn AI (LYN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Everlyn AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LYN/USDT
$0,16175
$0,16175$0,16175
+%13,86
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5393
$0,5393$0,5393

-%86,51

Lighter

Lighter

LIT

$2,600
$2,600$2,600

+%3,05

ForTON

ForTON

FRT

$117,19
$117,19$117,19

+%1,74

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02538
$0,02538$0,02538

-%12,93

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001606
$0,00001606$0,00001606

+%125,56

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000701
$0,000000000701$0,000000000701

+%75,25

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0475513
$0,0475513$0,0475513

+%61,38

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,01975
$0,01975$0,01975

+%55,26

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,003089
$0,003089$0,003089

+%50,75

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LYN / USD Hesaplayıcı

Miktar

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0,16135 USD