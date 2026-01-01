Bugünkü Everlyn AI Fiyatı

Bugünkü Everlyn AI (LYN) fiyatı $ 0,16135 olup, son 24 saatte % 13,85 değişim gösterdi. Mevcut LYN / USD dönüşüm oranı LYN başına $ 0,16135 şeklindedir.

Everlyn AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 41,25M ile 482. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 255,64M LYN şeklindedir. Son 24 saat içinde LYN, $ 0,12361 (en düşük) ile $ 0,17349 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,0104430541406704 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,057136597839542835 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LYN, son bir saatte -%3,23 ve son 7 günde +%61,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 815,24K seviyesine ulaştı.

Everlyn AI (LYN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.482 Piyasa Değeri $ 41,25M$ 41,25M $ 41,25M Hacim (24 Sa) $ 815,24K$ 815,24K $ 815,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 161,35M$ 161,35M $ 161,35M Dolaşım Arzı 255,64M 255,64M 255,64M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %25,56 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Everlyn AI piyasa değeri $ 41,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 815,24K. Dolaşımdaki LYN arzı 255,64M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,35M.