Bugünkü Maiga.ai Fiyatı

Bugünkü Maiga.ai (MAIGA) fiyatı $ 0,01301 olup, son 24 saatte % 3,19 değişim gösterdi. Mevcut MAIGA / USD dönüşüm oranı MAIGA başına $ 0,01301 şeklindedir.

Maiga.ai, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MAIGA şeklindedir. Son 24 saat içinde MAIGA, $ 0,01287 (en düşük) ile $ 0,01436 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAIGA, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde +%4,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 58,43K seviyesine ulaştı.

Maiga.ai (MAIGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 58,43K$ 58,43K $ 58,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,01M$ 13,01M $ 13,01M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Maiga.ai piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,43K. Dolaşımdaki MAIGA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,01M.