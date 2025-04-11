Decentraland (MANA) Nedir?

"Decentraland, dağıtılmış, paylaşılan bir sanal platformdur. Bu platformda, kullanıcılar içeriğe göz atabilir ve keşfedebilir ve diğer kişi ve varlıklarla etkileşime girebilir. Kullanıcılar ayrıca blok zinciri tabanlı bir arazi defteri aracılığıyla sanal bölgelerin sahipliğini talep edebilir. Bölgeler, Kartezyen koordinatlarla (X,Y) sınırlandırılır ve sahipleri, statik 3B sahnelerden oyunlar gibi etkileşimli sistemlere kadar bölgede ne yayınlayacaklarına karar verebilir. Etki alanları, MANA adlı bir ERC20 belirteci ile satın alınabilen, Ethereum akıllı sözleşmelerinde saklanan, takas edilemez, devredilebilir, nadir bulunan dijital varlıklardır. MANA, sanal dünyalarda dijital mal ve hizmet satın almak için de kullanılabilir. "

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Decentraland Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Decentraland, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MANA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Decentraland fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Decentraland Fiyat Geçmişi

MANA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MANA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Decentraland fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Decentraland (MANA) Satın Alma

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MANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MANA / VND ₫ 6,282.045 1 MANA / AUD A$ 0.392 1 MANA / GBP ￡ 0.1862 1 MANA / EUR € 0.2156 1 MANA / USD $ 0.245 1 MANA / MYR RM 1.0829 1 MANA / TRY ₺ 9.3247 1 MANA / JPY ¥ 35.14525 1 MANA / RUB ₽ 20.51875 1 MANA / INR ₹ 21.12145 1 MANA / IDR Rp 4,152.54175 1 MANA / KRW ₩ 349.0025 1 MANA / PHP ₱ 13.9552 1 MANA / EGP ￡E. 12.5734 1 MANA / BRL R$ 1.4406 1 MANA / CAD C$ 0.34055 1 MANA / BDT ৳ 29.77485 1 MANA / NGN ₦ 391.3728 1 MANA / UAH ₴ 10.143 1 MANA / VES Bs 17.395 1 MANA / PKR Rs 68.7029 1 MANA / KZT ₸ 126.61355 1 MANA / THB ฿ 8.2026 1 MANA / TWD NT$ 7.9184 1 MANA / AED د.إ 0.89915 1 MANA / CHF Fr 0.19845 1 MANA / HKD HK$ 1.89875 1 MANA / MAD .د.م 2.2785 1 MANA / MXN $ 5.0029

Decentraland Kaynağı

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