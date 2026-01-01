Bugünkü Mastercard Fiyatı

Bugünkü Mastercard (MAON) fiyatı $ 571,49 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut MAON / USD dönüşüm oranı MAON başına $ 571,49 şeklindedir.

Mastercard, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,47M ile 1848. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,58K MAON şeklindedir. Son 24 saat içinde MAON, $ 570,38 (en düşük) ile $ 578,69 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 604,8777949802613 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 525,0962763823312 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAON, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%2,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,96K seviyesine ulaştı.

Mastercard (MAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1848 Piyasa Değeri $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Hacim (24 Sa) $ 60,96K$ 60,96K $ 60,96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Dolaşım Arzı 2,58K 2,58K 2,58K Toplam Arz 2.575,94910863 2.575,94910863 2.575,94910863 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

