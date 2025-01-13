Massa (MAS) Nedir?

Massa, otonom akıllı sözleşmeler (zincir üstü koşullarla uyanabilir), tamamen zincir üstü web barındırma, 10000 TPS'ye kadar yüksek performans ve gerçek merkeziyetsizlik (Nakamoto katsayısı > 1000) ile gerçekten merkeziyetsiz bir L1 blok zinciri çözümü sunmaktadır. Bilgisayar korsanlarına, gücün kötüye kullanılmasına ve sansüre yol açan merkezileşme ile ilgili mevcut blok zincirinde gördüğümüz birçok sorunu ele alıyoruz. Massa, Nakamoto'nun vizyonunun köklerine geri dönüyor, hiçbir ödün vermeden Web3 ve güvenilir DeFi, oyun veya yönetim uygulamalarının gerçek kitlesel olarak benimsenmesini sağlıyor.

Massa, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Massa yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Massa Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Massa, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MAS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Massa fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Massa Fiyat Geçmişi

MAS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MAS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Massa fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Massa (MAS) Satın Alma

Nasıl Massa satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Massa Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Massa Kaynağı

Massa hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: