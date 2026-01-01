Bugünkü MBOOM Fiyatı

Bugünkü MBOOM (MBOOM) fiyatı $ 0,0027721 olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut MBOOM / USD dönüşüm oranı MBOOM başına $ 0,0027721 şeklindedir.

MBOOM, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MBOOM şeklindedir. Son 24 saat içinde MBOOM, $ 0,0027672 (en düşük) ile $ 0,00279 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MBOOM, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%0,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 24,02K seviyesine ulaştı.

MBOOM (MBOOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 24,02K$ 24,02K $ 24,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,77M$ 2,77M $ 2,77M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

