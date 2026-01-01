Bugünkü McDonalds Fiyatı

Bugünkü McDonalds (MCDON) fiyatı $ 308,88 olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut MCDON / USD dönüşüm oranı MCDON başına $ 308,88 şeklindedir.

McDonalds, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,71M ile 1574. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,77K MCDON şeklindedir. Son 24 saat içinde MCDON, $ 308,23 (en düşük) ile $ 311,37 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 324,25291720402424 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 290,77283731780426 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MCDON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%2,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,16K seviyesine ulaştı.

McDonalds (MCDON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1574 Piyasa Değeri $ 2,71M$ 2,71M $ 2,71M Hacim (24 Sa) $ 56,16K$ 56,16K $ 56,16K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,71M$ 2,71M $ 2,71M Dolaşım Arzı 8,77K 8,77K 8,77K Toplam Arz 8.767,12804653 8.767,12804653 8.767,12804653 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki McDonalds piyasa değeri $ 2,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,16K. Dolaşımdaki MCDON arzı 8,77K olup, toplam arzı 8767.12804653. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,71M.