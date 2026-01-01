Bugünkü MECCA Fiyatı

Bugünkü MECCA (MEA) fiyatı $ 0,005484 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut MEA / USD dönüşüm oranı MEA başına $ 0,005484 şeklindedir.

MECCA, şu anda piyasa değeri açısından $ 8,89M ile 1044. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,62B MEA şeklindedir. Son 24 saat içinde MEA, $ 0,005478 (en düşük) ile $ 0,005547 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,028902834970814705 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003271073846426104 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEA, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde -%3,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 23,89K seviyesine ulaştı.

MECCA (MEA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1044 Piyasa Değeri $ 8,89M$ 8,89M $ 8,89M Hacim (24 Sa) $ 23,89K$ 23,89K $ 23,89K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,94M$ 21,94M $ 21,94M Dolaşım Arzı 1,62B 1,62B 1,62B Maksimum Arz 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Toplam Arz 3.999.999.062,036541 3.999.999.062,036541 3.999.999.062,036541 Dolaşım Oranı %40,53 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki MECCA piyasa değeri $ 8,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 23,89K. Dolaşımdaki MEA arzı 1,62B olup, toplam arzı 3999999062.036541. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,94M.