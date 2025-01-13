Qitmeer Network Fiyatı(MEER)
Bugün için Qitmeer Network (MEER) mevcut fiyatı 0.01333 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. MEER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Qitmeer Network Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.05K USD
- Gün içindeki Qitmeer Network fiyat değişimi -27.86%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Qitmeer Network fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.005148
|-27.86%
|30 Gün
|$ -0.01095
|-45.10%
|60 Gün
|$ -0.01396
|-51.16%
|90 Gün
|$ +0.0029
|+27.80%
En güncel Qitmeer Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+25.87%
-27.86%
-38.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Qitmeer Network, dağıtık uygulamalar ve kuruluşlar için kapsamlı çözümler sağlamayı amaçlayan, MeerDAG konsensüsüne dayalı bir halka açık blok zinciridir. MeerDAG konsensüs protokolü ve Katman1+Katman2 çok katmanlı ağ yapısı ile Qitmeer Network, blok boyutu ve ağ tıkanıklığı gibi sorunları ele alarak ağ verimini ve performansını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, çok çeşitli uygulama senaryolarını ve ekosistem projelerini desteklemek için mükemmel ölçeklenebilirlik ve uyumluluk sergileyen, istikrarlı ve güvenli bir değer katmanı ile esnek ve ölçeklenebilir bir uygulama katmanı sunar.
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Miktar
1 MEER = 0.01333 USD