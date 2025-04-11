Metagalaxy Land (MEGALAND) Nedir?

MetaGalaxy Land, Yatırımcıların NFT'ler olarak kendi özelleştirilmiş Gezegenlerini oluşturup değiş tokuş edebilecekleri ve Oyuna Uzay Kovboyları olarak katılabilecekleri blok zinciri tabanlı yeni nesil bir oyun platformu ve oyun alışverişi sunuyor.

Metagalaxy Land, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Metagalaxy Land yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Metagalaxy Land Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Metagalaxy Land, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MEGALAND fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Metagalaxy Land fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Metagalaxy Land Fiyat Geçmişi

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Metagalaxy Land (MEGALAND) Satın Alma

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MEGALAND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEGALAND / VND ₫ 1.3487166 1 MEGALAND / AUD A$ 0.000083634 1 MEGALAND / GBP ￡ 0.000039976 1 MEGALAND / EUR € 0.000046288 1 MEGALAND / USD $ 0.0000526 1 MEGALAND / MYR RM 0.000232492 1 MEGALAND / TRY ₺ 0.00200143 1 MEGALAND / JPY ¥ 0.007567036 1 MEGALAND / RUB ₽ 0.00437895 1 MEGALAND / INR ₹ 0.004530964 1 MEGALAND / IDR Rp 0.89152529 1 MEGALAND / KRW ₩ 0.074609418 1 MEGALAND / PHP ₱ 0.0029982 1 MEGALAND / EGP ￡E. 0.002699432 1 MEGALAND / BRL R$ 0.000309288 1 MEGALAND / CAD C$ 0.000073114 1 MEGALAND / BDT ৳ 0.006392478 1 MEGALAND / NGN ₦ 0.084025344 1 MEGALAND / UAH ₴ 0.00217764 1 MEGALAND / VES Bs 0.0037346 1 MEGALAND / PKR Rs 0.014750092 1 MEGALAND / KZT ₸ 0.027183154 1 MEGALAND / THB ฿ 0.0017621 1 MEGALAND / TWD NT$ 0.001701084 1 MEGALAND / AED د.إ 0.000193042 1 MEGALAND / CHF Fr 0.000042606 1 MEGALAND / HKD HK$ 0.00040765 1 MEGALAND / MAD .د.م 0.00048918 1 MEGALAND / MXN $ 0.001069358

Metagalaxy Land Kaynağı

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