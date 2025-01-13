Flamengo Fan Token Fiyatı(MENGO)
Bugün için Flamengo Fan Token (MENGO) mevcut fiyatı 0.245 USD ve mevcut piyasa değeri $ 7.34M USD. MENGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Flamengo Fan Token Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.99K USD
- Gün içindeki Flamengo Fan Token fiyat değişimi -6.34%
- Dolaşımdaki arz: 29.96M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Flamengo Fan Token fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.016591
|-6.34%
|30 Gün
|$ -0.0939
|-27.71%
|60 Gün
|$ -0.0319
|-11.53%
|90 Gün
|$ -0.0907
|-27.02%
En güncel Flamengo Fan Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-2.40%
-6.34%
-15.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Flamengo Fan Token (MENGO), Chiliz blok zincirinde bir kripto para tokenidir. Brezilya'nın önde gelen futbol kulübü Clube de Regatas do Flamengo'nun (kısaca Flamengo olarak bilinir) taraftarları için tasarlanmıştır. Token, Brezilya futbol deviyle ilgili çeşitli avantajlara, ödüllere ve karar alma fırsatlarına erişmenizi sağlar.
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Miktar
1 MENGO = 0.245 USD