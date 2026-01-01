Bugünkü Black Mirror Fiyatı

Bugünkü Black Mirror (MIRROR) fiyatı $ 0.001643 olup, son 24 saatte % 1.29 değişim gösterdi. Mevcut MIRROR / USD dönüşüm oranı MIRROR başına $ 0.001643 şeklindedir.

Black Mirror, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.69K ile 2879. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 95.98M MIRROR şeklindedir. Son 24 saat içinde MIRROR, $ 0.00161 (en düşük) ile $ 0.001657 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.08619121021102388 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.001519109429176453 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIRROR, son bir saatte +0.48% ve son 7 günde -0.61% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 95.96K seviyesine ulaştı.

Black Mirror (MIRROR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2879 Piyasa Değeri $ 157.69K$ 157.69K $ 157.69K Hacim (24 Sa) $ 95.96K$ 95.96K $ 95.96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Dolaşım Arzı 95.98M 95.98M 95.98M Maksimum Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Dolaşım Oranı 9.59% Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Black Mirror piyasa değeri $ 157.69K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 95.96K. Dolaşımdaki MIRROR arzı 95.98M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.64M.