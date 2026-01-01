Bugünkü Mitosis Fiyatı

Bugünkü Mitosis (MITO) fiyatı $ 0,06894 olup, son 24 saatte % 3,28 değişim gösterdi. Mevcut MITO / USD dönüşüm oranı MITO başına $ 0,06894 şeklindedir.

Mitosis, şu anda piyasa değeri açısından $ 13,53M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,27M MITO şeklindedir. Son 24 saat içinde MITO, $ 0,06477 (en düşük) ile $ 0,0692 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MITO, son bir saatte +%1,17 ve son 7 günde -%1,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 169,84K seviyesine ulaştı.

Mitosis (MITO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,53M$ 13,53M $ 13,53M Hacim (24 Sa) $ 169,84K$ 169,84K $ 169,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,94M$ 68,94M $ 68,94M Dolaşım Arzı 196,27M 196,27M 196,27M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %19,62 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Mitosis piyasa değeri $ 13,53M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 169,84K. Dolaşımdaki MITO arzı 196,27M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,94M.