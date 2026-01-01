BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Mitosis fiyatı 0,06894 USD. MITO piyasa değeri ise 13.531.066,27308 USD. MITO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Mitosis fiyatı 0,06894 USD. MITO piyasa değeri ise 13.531.066,27308 USD. MITO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

MITO Hakkında Daha Fazla Bilgi

MITO Fiyat Bilgileri

MITO Nedir

MITO Whitepaper

MITO Resmi Websitesi

MITO Token Ekonomisi

MITO Fiyat Tahmini

MITO Fiyat Geçmişi

MITO Satın Alma Kılavuzu

MITO / İtibari Para Dönüştürücüsü

MITO Spot

MITO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Mitosis Logosu

Mitosis Fiyatı(MITO)

1 MITO / USD Canlı Fiyatı:

$0,06894
$0,06894$0,06894
+%3,281D
USD
Mitosis (MITO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:47:47 (UTC+8)

Bugünkü Mitosis Fiyatı

Bugünkü Mitosis (MITO) fiyatı $ 0,06894 olup, son 24 saatte % 3,28 değişim gösterdi. Mevcut MITO / USD dönüşüm oranı MITO başına $ 0,06894 şeklindedir.

Mitosis, şu anda piyasa değeri açısından $ 13,53M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,27M MITO şeklindedir. Son 24 saat içinde MITO, $ 0,06477 (en düşük) ile $ 0,0692 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MITO, son bir saatte +%1,17 ve son 7 günde -%1,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 169,84K seviyesine ulaştı.

Mitosis (MITO) Piyasa Bilgileri

$ 13,53M
$ 13,53M$ 13,53M

$ 169,84K
$ 169,84K$ 169,84K

$ 68,94M
$ 68,94M$ 68,94M

196,27M
196,27M 196,27M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%19,62

BSC

Şu anki Mitosis piyasa değeri $ 13,53M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 169,84K. Dolaşımdaki MITO arzı 196,27M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,94M.

Mitosis Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,06477
$ 0,06477$ 0,06477
24 sa Düşük
$ 0,0692
$ 0,0692$ 0,0692
24 sa Yüksek

$ 0,06477
$ 0,06477$ 0,06477

$ 0,0692
$ 0,0692$ 0,0692

--
----

--
----

+%1,17

+%3,28

-%1,12

-%1,12

Mitosis (MITO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Mitosis fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0021894+%3,28
30 Gün$ -0,01382-%16,70
60 Gün$ -0,02506-%26,66
90 Gün$ -0,07825-%53,17
Bugünkü Mitosis Fiyatı Değişimi

Bugün, MITO, $ +0,0021894 (+%3,28) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Mitosis 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,01382 (-%16,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Mitosis 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MITO değişimi $ -0,02506 (-%26,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Mitosis 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,07825 (-%53,17) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Mitosis (MITO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Mitosis Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Mitosis için Fiyat Tahmini

2030 için Mitosis (MITO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MITO için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Mitosis (MITO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Mitosis fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Mitosis varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Mitosis Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, MITO varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Mitosis Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Mitosis ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de MITO satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Mitosis satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Mitosis (MITO) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Mitosis anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Mitosis (MITO) Satın Alma Kılavuzu

Mitosis ile Neler Yapabilirsiniz

Mitosis sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Mitosis (MITO) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Mitosis (MITO) Nedir?

Mitosis, kullanıcı mevduatlarını Mitosis Zinciri üzerinde Vanilla Varlıklara dönüştürerek, likit olmayan likidite pozisyonlarını programlanabilir ve birleştirilebilir yapı taşlarına dönüştüren bir DeFi protokolüdür. Bu Vanilla Varlıklar, daha sonra Matrix (özenle seçilmiş kampanyalar) veya EOL (kolektif yönetişim odaklı tahsis) aracılığıyla getiri sağlayan fırsatlara tahsis edilebilir. Protokol, bireysel mevduatları bir araya getirerek, daha önce yalnızca büyük katılımcılara sunulan yüksek getirili fırsatlara toplu pazarlık gücüyle erişim sağlayarak DeFi'deki likidite verimsizliği sorunlarını çözer. Bu sayede, pozisyon tokenleri (miAssets/maAssets) alınıp satılabilir, teminat olarak kullanılabilir veya karmaşık finansal araçlara dönüştürülebilir. MITO, gMITO ve LMITO olmak üzere üç tokenli sistemi ve yönetişim mekanizmaları aracılığıyla Mitosis, sürdürülebilir teşvik uyumu sağlayarak daha önce merkeziyetsiz finansta mümkün olmayan ileri düzey finans mühendisliği yeteneklerini etkinleştirirken, üstün getiriler için erişimi demokratikleştirir.

Mitosis Kaynağı

Mitosis hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Mitosis Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mitosis Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Mitosis ne kadar olacak?
Mitosis yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Mitosis fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:47:47 (UTC+8)

Mitosis (MITO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Mitosis Öne Çıkan Haberler

Mitosis Foundation has opened MITO Genesis airdrop applications

Mitosis Foundation has opened MITO Genesis airdrop applications

August 28, 2025
Mitosis Foundation Launches MITO Airdrop With Pre-Funded Gas Fees

Mitosis Foundation Launches MITO Airdrop With Pre-Funded Gas Fees

August 29, 2025
Best-Rated Red Light Therapy Panels in 2025: A Technical Deep Dive

Best-Rated Red Light Therapy Panels in 2025: A Technical Deep Dive

November 27, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Mitosis Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MITO USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı MITO long veya short pozisyonu açın. MEXC'de MITOUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Mitosis (MITO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Mitosis fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MITO/USDT
$0,06894
$0,06894$0,06894
+%3,12
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,4999
$0,4999$0,4999

+%566,53

Lighter

Lighter

LIT

$2,593
$2,593$2,593

+%2,77

ForTON

ForTON

FRT

$117,97
$117,97$117,97

+%2,42

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02677
$0,02677$0,02677

-%8,16

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,4999
$0,4999$0,4999

+%566,53

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001527
$0,00001527$0,00001527

+%114,46

Bitlight Labs

Bitlight Labs

LIGHT

$2,4561
$2,4561$2,4561

+%106,39

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02230
$0,02230$0,02230

+%75,31

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0477357
$0,0477357$0,0477357

+%62,01

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MITO / USD Hesaplayıcı

Miktar

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0,06894 USD