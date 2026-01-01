Bugünkü MON Protocol Fiyatı

Bugünkü MON Protocol (MONPRO) fiyatı $ 0,006811 olup, son 24 saatte % 3,36 değişim gösterdi. Mevcut MONPRO / USD dönüşüm oranı MONPRO başına $ 0,006811 şeklindedir.

MON Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,04M ile 1394. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 593,78M MONPRO şeklindedir. Son 24 saat içinde MONPRO, $ 0,006804 (en düşük) ile $ 0,00708 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,9595624143978051 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,006603146712836345 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MONPRO, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%0,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,60K seviyesine ulaştı.

MON Protocol (MONPRO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1394 Piyasa Değeri $ 4,04M$ 4,04M $ 4,04M Hacim (24 Sa) $ 55,60K$ 55,60K $ 55,60K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,81M$ 6,81M $ 6,81M Dolaşım Arzı 593,78M 593,78M 593,78M Toplam Arz 999.517.431 999.517.431 999.517.431 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki MON Protocol piyasa değeri $ 4,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,60K. Dolaşımdaki MONPRO arzı 593,78M olup, toplam arzı 999517431. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,81M.