Movement Logosu

Movement Fiyatı(MOVE)

USD

Movement (MOVE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.3369
$0.3369$0.3369
+0.11%(1D)

MOVE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Movement (MOVE) mevcut fiyatı 0.3369 USD ve mevcut piyasa değeri $ 825.41M USD. MOVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Movement Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.25M USD
- Gün içindeki Movement fiyat değişimi +0.11%
- Dolaşımdaki arz: 2.45B USD.

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MOVE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Movement fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00037+0.11%
30 Gün$ -0.1259-27.21%
60 Gün$ -0.2114-38.56%
90 Gün$ -0.5979-63.97%
Bugünkü Movement Fiyatı Değişimi

Bugün, MOVE, $ +0.00037 (+0.11%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Movement 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.1259 (-27.21%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Movement 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MOVE değişimi $ -0.2114 (-38.56%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Movement 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.5979 (-63.97%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MOVE Fiyat Bilgisi

En güncel Movement fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.309
$ 0.309$ 0.309

$ 0.3398
$ 0.3398$ 0.3398

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+0.59%

+0.11%

-10.05%

MOVE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 825.41M
$ 825.41M$ 825.41M

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

2.45B
2.45B 2.45B

Movement (MOVE) Nedir?

Movement Network, geliştiricilerin Move ve EVM ekosistemleri arasındaki boşluğu doldurarak güvenli, performanslı ve birlikte çalışabilir blok zinciri uygulamaları oluşturmalarını sağlayan Modüler Move Tabanlı Blok Zincirlerinden oluşan bir ekosistemdir.

Movement, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Movement yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MOVE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Movement hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Movement satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Movement Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Movement, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MOVE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Movement fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Movement Fiyat Geçmişi

MOVE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MOVE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Movement fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Movement (MOVE) Satın Alma

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MOVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MOVE / VND
8,638.4529
1 MOVE / AUD
A$0.53904
1 MOVE / GBP
0.256044
1 MOVE / EUR
0.296472
1 MOVE / USD
$0.3369
1 MOVE / MYR
RM1.489098
1 MOVE / TRY
12.819045
1 MOVE / JPY
¥48.486648
1 MOVE / RUB
28.178316
1 MOVE / INR
29.020566
1 MOVE / IDR
Rp5,710.168635
1 MOVE / KRW
478.549605
1 MOVE / PHP
19.189824
1 MOVE / EGP
￡E.17.299815
1 MOVE / BRL
R$1.974234
1 MOVE / CAD
C$0.468291
1 MOVE / BDT
40.943457
1 MOVE / NGN
538.177536
1 MOVE / UAH
13.94766
1 MOVE / VES
Bs23.9199
1 MOVE / PKR
Rs94.473498
1 MOVE / KZT
174.106551
1 MOVE / THB
฿11.279412
1 MOVE / TWD
NT$10.895346
1 MOVE / AED
د.إ1.236423
1 MOVE / CHF
Fr0.272889
1 MOVE / HKD
HK$2.610975
1 MOVE / MAD
.د.م3.13317
1 MOVE / MXN
$6.849177

Movement Kaynağı

Movement hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Movement Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

MOVE
USD

1 MOVE = 0.3369 USD

Al-Sat

MOVEUSDT
$0.3369
$0.3369$0.3369
+8.46%

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