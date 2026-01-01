Bugünkü Microsoft Fiyatı

Bugünkü Microsoft (MSFTON) fiyatı $ 485,94 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MSFTON / USD dönüşüm oranı MSFTON başına $ 485,94 şeklindedir.

Microsoft, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,62M ile 1590. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,40K MSFTON şeklindedir. Son 24 saat içinde MSFTON, $ 483,73 (en düşük) ile $ 489,34 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 554,1140723930895 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 467,29332956665013 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSFTON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,56K seviyesine ulaştı.

Microsoft (MSFTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1590 Piyasa Değeri $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Hacim (24 Sa) $ 67,56K$ 67,56K $ 67,56K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Dolaşım Arzı 5,40K 5,40K 5,40K Toplam Arz 5.399,12106233 5.399,12106233 5.399,12106233 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Microsoft piyasa değeri $ 2,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,56K. Dolaşımdaki MSFTON arzı 5,40K olup, toplam arzı 5399.12106233. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,62M.