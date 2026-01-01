Bugünkü MicroStrategy Fiyatı

Bugünkü MicroStrategy (MSTRON) fiyatı $ 151,84 olup, son 24 saatte % 1,24 değişim gösterdi. Mevcut MSTRON / USD dönüşüm oranı MSTRON başına $ 151,84 şeklindedir.

MicroStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 508,67K ile 2366. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,35K MSTRON şeklindedir. Son 24 saat içinde MSTRON, $ 151,53 (en düşük) ile $ 157,6 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 363,23027862767054 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 151,3904274295688 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSTRON, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%4,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 154,36K seviyesine ulaştı.

MicroStrategy (MSTRON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2366 Piyasa Değeri $ 508,67K$ 508,67K $ 508,67K Hacim (24 Sa) $ 154,36K$ 154,36K $ 154,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 508,67K$ 508,67K $ 508,67K Dolaşım Arzı 3,35K 3,35K 3,35K Toplam Arz 3.350,04987429 3.350,04987429 3.350,04987429 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki MicroStrategy piyasa değeri $ 508,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 154,36K. Dolaşımdaki MSTRON arzı 3,35K olup, toplam arzı 3350.04987429. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 508,67K.