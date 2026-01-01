Bugünkü MTP Fiyatı

Bugünkü MTP (MTP) fiyatı $ 0,0005258 olup, son 24 saatte % 2,25 değişim gösterdi. Mevcut MTP / USD dönüşüm oranı MTP başına $ 0,0005258 şeklindedir.

MTP, şu anda piyasa değeri açısından $ 462,70K ile 2419. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 880,00M MTP şeklindedir. Son 24 saat içinde MTP, $ 0,0005088 (en düşük) ile $ 0,0005392 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,05713413468944079 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000393070802872651 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MTP, son bir saatte -%0,42 ve son 7 günde +%5,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,20K seviyesine ulaştı.

MTP (MTP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2419 Piyasa Değeri $ 462,70K$ 462,70K $ 462,70K Hacim (24 Sa) $ 55,20K$ 55,20K $ 55,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 525,80K$ 525,80K $ 525,80K Dolaşım Arzı 880,00M 880,00M 880,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %88,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

