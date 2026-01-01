Bugünkü Micron Technology Fiyatı

Bugünkü Micron Technology (MUON) fiyatı $ 285,94 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut MUON / USD dönüşüm oranı MUON başına $ 285,94 şeklindedir.

Micron Technology, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,32M ile 1649. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,12K MUON şeklindedir. Son 24 saat içinde MUON, $ 284,81 (en düşük) ile $ 294,37 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 426,5280798315238 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 117,45321659889592 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUON, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 120,96K seviyesine ulaştı.

Micron Technology (MUON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1649 Piyasa Değeri $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Hacim (24 Sa) $ 120,96K$ 120,96K $ 120,96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Dolaşım Arzı 8,12K 8,12K 8,12K Toplam Arz 8.116,99931115 8.116,99931115 8.116,99931115 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Micron Technology piyasa değeri $ 2,32M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 120,96K. Dolaşımdaki MUON arzı 8,12K olup, toplam arzı 8116.99931115. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,32M.