Bugünkü Mavryk Network Fiyatı

Bugünkü Mavryk Network (MVRK) fiyatı $ 0,04681 olup, son 24 saatte % 1,16 değişim gösterdi. Mevcut MVRK / USD dönüşüm oranı MVRK başına $ 0,04681 şeklindedir.

Mavryk Network, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MVRK şeklindedir. Son 24 saat içinde MVRK, $ 0,04578 (en düşük) ile $ 0,04737 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MVRK, son bir saatte +%1,18 ve son 7 günde -%5,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 26,50K seviyesine ulaştı.

Mavryk Network (MVRK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 26,50K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,81M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MAVRYK

Şu anki Mavryk Network piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 26,50K. Dolaşımdaki MVRK arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,81M.