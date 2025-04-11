Nakamoto Games (NAKA) Nedir?

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

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Nakamoto Games Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Nakamoto Games, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAKA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Nakamoto Games fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Nakamoto Games Fiyat Geçmişi

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NAKA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAKA / VND ₫ 8,430.7608 1 NAKA / AUD A$ 0.52608 1 NAKA / GBP ￡ 0.249888 1 NAKA / EUR € 0.289344 1 NAKA / USD $ 0.3288 1 NAKA / MYR RM 1.453296 1 NAKA / TRY ₺ 12.51084 1 NAKA / JPY ¥ 47.320896 1 NAKA / RUB ₽ 27.500832 1 NAKA / INR ₹ 28.322832 1 NAKA / IDR Rp 5,572.88052 1 NAKA / KRW ₩ 467.04396 1 NAKA / PHP ₱ 18.728448 1 NAKA / EGP ￡E. 16.88388 1 NAKA / BRL R$ 1.926768 1 NAKA / CAD C$ 0.457032 1 NAKA / BDT ৳ 39.959064 1 NAKA / NGN ₦ 525.238272 1 NAKA / UAH ₴ 13.61232 1 NAKA / VES Bs 23.3448 1 NAKA / PKR Rs 92.202096 1 NAKA / KZT ₸ 169.920552 1 NAKA / THB ฿ 11.008224 1 NAKA / TWD NT$ 10.633392 1 NAKA / AED د.إ 1.206696 1 NAKA / CHF Fr 0.266328 1 NAKA / HKD HK$ 2.5482 1 NAKA / MAD .د.م 3.05784 1 NAKA / MXN $ 6.684504

Nakamoto Games Kaynağı

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