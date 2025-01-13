NATIX Network (NATIX) Nedir?

NATIX, tescilli yapay zeka ve kamera DePIN tarafından desteklenen küresel bir haritalama ağıdır. NATIX'in amiral gemisi ürünü "Drive&", yolları haritalamak ve çeşitli mobilite, otonom sürüş ve akıllı şehir uygulamalarını desteklemek için sürücü asistanı uygulamaları (örn. araç kamerası ve navigasyon), token teşvikleri, bilgisayarla görme yapay zekası ve akıllı telefon kameralarını kullanır. Sadece 12 ayda 120 binden fazla kayıtlı sürücü ve 50 milyon km'den fazla yol kat eden NATIX, küresel olarak en hızlı büyüyen DePIN'lerden biridir.

NATIX Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NATIX Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NATIX Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NATIX Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NATIX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NATIX Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NATIX Network Fiyat Geçmişi

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NATIX Network (NATIX) Satın Alma

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NATIX Network Kaynağı

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