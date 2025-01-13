Atlas Navi Fiyatı(NAVI)
Bugün için Atlas Navi (NAVI) mevcut fiyatı 0.109 USD ve mevcut piyasa değeri $ 15.12M USD. NAVI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Atlas Navi Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 50.60K USD
- Gün içindeki Atlas Navi fiyat değişimi -8.24%
- Dolaşımdaki arz: 138.74M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Atlas Navi fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.009788
|-8.24%
|30 Gün
|$ -0.0789
|-42.00%
|60 Gün
|$ -0.0753
|-40.86%
|90 Gün
|$ -0.0099
|-8.33%
En güncel Atlas Navi fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.64%
-8.24%
-32.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Atlas Navi, yol koşullarını (kapanmalar, yol çalışmaları, çukurlar), kazalar, her şeritteki trafiği, mevcut park yerlerini, polis araçlarını tespit ederek ve sürücüleri yeniden yönlendirerek trafikten kaçınmak için yapay zeka ve akıllı telefon kamerasını kullanan ilk Sür Kazan navigasyon uygulamasıdır. Atlas Navi, geçtiğimiz 2 yıl içinde iOS ve Android'de 750.000 indirmeye ulaştı ve 150.000'den fazla günlük aktif kullanıcı günde 5.000.000 MİL'den fazla yol kat etti. Kitlesel benimseme ve token için büyük fayda sağlayan Atlas Navi, yapay zeka ve DePin donanım cihazları ile navigasyon uygulaması alanında devrim yaratan en hızlı büyüyen Web3 uygulamalarından biridir.
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Atlas Navi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 NAVI = 0.109 USD