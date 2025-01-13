Atlas Navi (NAVI) Nedir?

Atlas Navi, yol koşullarını (kapanmalar, yol çalışmaları, çukurlar), kazalar, her şeritteki trafiği, mevcut park yerlerini, polis araçlarını tespit ederek ve sürücüleri yeniden yönlendirerek trafikten kaçınmak için yapay zeka ve akıllı telefon kamerasını kullanan ilk Sür Kazan navigasyon uygulamasıdır. Atlas Navi, geçtiğimiz 2 yıl içinde iOS ve Android'de 750.000 indirmeye ulaştı ve 150.000'den fazla günlük aktif kullanıcı günde 5.000.000 MİL'den fazla yol kat etti. Kitlesel benimseme ve token için büyük fayda sağlayan Atlas Navi, yapay zeka ve DePin donanım cihazları ile navigasyon uygulaması alanında devrim yaratan en hızlı büyüyen Web3 uygulamalarından biridir.

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Atlas Navi Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Atlas Navi, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAVI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Atlas Navi fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Atlas Navi Fiyat Geçmişi

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Atlas Navi (NAVI) Satın Alma

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Atlas Navi Kaynağı

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