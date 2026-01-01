Bugünkü Nubila Network Fiyatı

Bugünkü Nubila Network (NB) fiyatı $ 0,003931 olup, son 24 saatte % 1,74 değişim gösterdi. Mevcut NB / USD dönüşüm oranı NB başına $ 0,003931 şeklindedir.

Nubila Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 723,30K ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 184,00M NB şeklindedir. Son 24 saat içinde NB, $ 0,003711 (en düşük) ile $ 0,004773 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NB, son bir saatte -%2,39 ve son 7 günde -%6,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,56K seviyesine ulaştı.

Nubila Network (NB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 723,30K Hacim (24 Sa) $ 61,56K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,93M Dolaşım Arzı 184,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %18,40 Herkele Açık Blok Zinciri BSC

