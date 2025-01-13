nuco.cloud Fiyatı(NCDT)
Bugün için nuco.cloud (NCDT) mevcut fiyatı 0.1756 USD ve mevcut piyasa değeri $ 6.59M USD. NCDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar nuco.cloud Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 41.16K USD
- Gün içindeki nuco.cloud fiyat değişimi -5.18%
- Dolaşımdaki arz: 37.50M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için nuco.cloud fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.009593
|-5.18%
|30 Gün
|$ -0.1819
|-50.89%
|60 Gün
|$ -0.1164
|-39.87%
|90 Gün
|$ -0.0585
|-24.99%
En güncel nuco.cloud fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.57%
-5.18%
-25.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
nuco.cloud, Berkeley Üniversitesi'nin BOINC teknolojisi aracılığıyla bulut bilişimde devrim yaratıyor, çeşitli veri merkezlerini entegre ediyor ve ilk merkeziyetsiz mesh(örgüsel) hiper ölçekleyicisi olan nuco.cloud SKYNET'i piyasaya sürüyor. nuco.cloud SKYNET, GO, PRO ve CUSTOM'u içeren hizmetler, AWS'ye göre %70-90 maliyet avantajı sağlayarak çok çeşitli hesaplama gereksinimlerini karşılamaktadır. BAFA ve DLR "DigitalJetzt" hibelerinden destek alan nuco.cloud, müşterilerine kamu finansmanı elde etmelerinde de yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, yaklaşan staking fırsatları da beklenmektedir. Daha fazla bilgi için: https://nuco.cloud/overview
nuco.cloud, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, nuco.cloud yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NCDT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda nuco.cloud hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, nuco.cloud, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NCDT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen nuco.cloud fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
NCDT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NCDT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen nuco.cloud fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
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nuco.cloud hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 NCDT = 0.1756 USD