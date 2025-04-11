NEAR (NEAR) Nedir?

NEARProtocol, DApp'lerin mobil cihazlarda yeterince hızlı çalışabilmesini sağlayan son derece ölçeklenebilir bir temel protokoldür. NEARProtocol, geliştiricilerin mobil blok zinciri DApp'leri oluşturmasına ve bunları kullanıcıların yerel makinesinde çalıştırmasına olanak tanırken, geliştiricilere DApp'ler hakkında önemli bilgiler sağlar. Durum dilimleme yoluyla, blok zincirindeki ve ağdaki düğüm sayısının doğrusal olarak ölçeklenmesine izin verilir. Hedeflenen hız, 1 milyon mobil düğüme dayalı 100kTPS'dir. NEAR, ağ için nadir hesaplama ve depolama kaynakları sağlayan doğrulayıcılara ödeme yapmakta kullanılır.

NEAR, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEAR yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NEAR Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEAR, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEAR fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEAR Fiyat Geçmişi

NEAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEAR fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEAR (NEAR) Satın Alma

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NEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEAR / VND ₫ 52,666.614 1 NEAR / AUD A$ 3.2864 1 NEAR / GBP ￡ 1.56104 1 NEAR / EUR € 1.80752 1 NEAR / USD $ 2.054 1 NEAR / MYR RM 9.07868 1 NEAR / TRY ₺ 78.17524 1 NEAR / JPY ¥ 295.0571 1 NEAR / RUB ₽ 171.79656 1 NEAR / INR ₹ 176.97264 1 NEAR / IDR Rp 34,813.5541 1 NEAR / KRW ₩ 2,921.75338 1 NEAR / PHP ₱ 116.99584 1 NEAR / EGP ￡E. 105.41128 1 NEAR / BRL R$ 12.05698 1 NEAR / CAD C$ 2.85506 1 NEAR / BDT ৳ 249.62262 1 NEAR / NGN ₦ 3,281.14176 1 NEAR / UAH ₴ 85.0356 1 NEAR / VES Bs 145.834 1 NEAR / PKR Rs 575.98268 1 NEAR / KZT ₸ 1,061.48666 1 NEAR / THB ฿ 68.82954 1 NEAR / TWD NT$ 66.42636 1 NEAR / AED د.إ 7.53818 1 NEAR / CHF Fr 1.66374 1 NEAR / HKD HK$ 15.9185 1 NEAR / MAD .د.م 19.1022 1 NEAR / MXN $ 41.7989

NEAR Kaynağı

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