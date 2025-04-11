NEO (NEO) Nedir?

Neo, topluluk odaklı bir açık kaynak platformudur. Geliştiriciler, blok zinciri teknolojisini ve dijital kimliği kullanarak akıllı sözleşmeler yoluyla varlık yönetimini dijitalleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Neo, akıllı bir ekonominin büyük vizyonunu gerçekleştirmek için blok zinciri teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasının temellerini atarak, dağıtılmış ağlar aracılığıyla yeni nesil İnternet altyapısını oluşturmaya kararlıdır. 2016'daki lansmanından bu yana, Neo ana ağı üç yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde çalışıyor. 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Neo3, daha yüksek verim, daha fazla istikrar ve güvenlik sağlayacak ve geliştiricileri güçlendirmek ve kurumsal düzeyde blok zinciri inovasyonunu hızlandırmak için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme sistemi ve zengin özelliklere sahip altyapı seti getirecek.

NEO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NEO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEO Fiyat Geçmişi

NEO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEO (NEO) Satın Alma

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NEO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEO / VND ₫ 139,897.296 1 NEO / AUD A$ 8.67504 1 NEO / GBP ￡ 4.14656 1 NEO / EUR € 4.80128 1 NEO / USD $ 5.456 1 NEO / MYR RM 24.11552 1 NEO / TRY ₺ 207.6008 1 NEO / JPY ¥ 784.90016 1 NEO / RUB ₽ 454.212 1 NEO / INR ₹ 469.65248 1 NEO / IDR Rp 92,474.5624 1 NEO / KRW ₩ 7,738.95408 1 NEO / PHP ₱ 310.992 1 NEO / EGP ￡E. 280.00192 1 NEO / BRL R$ 32.08128 1 NEO / CAD C$ 7.58384 1 NEO / BDT ৳ 663.06768 1 NEO / NGN ₦ 8,715.63264 1 NEO / UAH ₴ 225.8784 1 NEO / VES Bs 387.376 1 NEO / PKR Rs 1,529.97152 1 NEO / KZT ₸ 2,819.60624 1 NEO / THB ฿ 182.66688 1 NEO / TWD NT$ 176.55616 1 NEO / AED د.إ 20.02352 1 NEO / CHF Fr 4.41936 1 NEO / HKD HK$ 42.284 1 NEO / MAD .د.م 50.7408 1 NEO / MXN $ 110.92048

NEO Kaynağı

NEO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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