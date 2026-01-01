Bugünkü NetX Fiyatı

Bugünkü NetX (NETX) fiyatı $ 0,6798 olup, son 24 saatte % 3,62 değişim gösterdi. Mevcut NETX / USD dönüşüm oranı NETX başına $ 0,6798 şeklindedir.

NetX, şu anda piyasa değeri açısından $ 12,46M ile 909. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,33M NETX şeklindedir. Son 24 saat içinde NETX, $ 0,6594 (en düşük) ile $ 0,7168 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,9687184275031666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,6199125129388293 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NETX, son bir saatte +%0,98 ve son 7 günde -%19,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 156,90K seviyesine ulaştı.

NetX (NETX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.909 Piyasa Değeri $ 12,46M$ 12,46M $ 12,46M Hacim (24 Sa) $ 156,90K$ 156,90K $ 156,90K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,60M$ 13,60M $ 13,60M Dolaşım Arzı 18,33M 18,33M 18,33M Maksimum Arz 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Toplam Arz 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Dolaşım Oranı %91,65 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki NetX piyasa değeri $ 12,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 156,90K. Dolaşımdaki NETX arzı 18,33M olup, toplam arzı 20000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,60M.