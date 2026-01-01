Bugünkü Neuralinker Fiyatı

Bugünkü Neuralinker (NEURALINKER) fiyatı $ 0,0000000005006 olup, son 24 saatte % 1,37 değişim gösterdi. Mevcut NEURALINKER / USD dönüşüm oranı NEURALINKER başına $ 0,0000000005006 şeklindedir.

Neuralinker, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEURALINKER şeklindedir. Son 24 saat içinde NEURALINKER, $ 0,0000000004961 (en düşük) ile $ 0,0000000005461 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEURALINKER, son bir saatte -%1,54 ve son 7 günde -%88,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 98,82K seviyesine ulaştı.

Neuralinker (NEURALINKER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 98,82K$ 98,82K $ 98,82K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.503,00T$ 2.503,00T $ 2.503,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 5.000.000.000.000.000.000.000.000 5.000.000.000.000.000.000.000.000 5.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Neuralinker piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 98,82K. Dolaşımdaki NEURALINKER arzı -- olup, toplam arzı 5000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.503,00T.