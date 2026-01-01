Bugünkü Netflix Fiyatı

Bugünkü Netflix (NFLXON) fiyatı $ 934,72 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NFLXON / USD dönüşüm oranı NFLXON başına $ 934,72 şeklindedir.

Netflix, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,08M ile 2006. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,16K NFLXON şeklindedir. Son 24 saat içinde NFLXON, $ 929,3 (en düşük) ile $ 943,48 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.265,3897261967002 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 924,0590173242632 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NFLXON, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%0,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,86K seviyesine ulaştı.

Netflix (NFLXON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2006 Piyasa Değeri $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Hacim (24 Sa) $ 57,86K$ 57,86K $ 57,86K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Dolaşım Arzı 1,16K 1,16K 1,16K Toplam Arz 1.157,79515088 1.157,79515088 1.157,79515088 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Netflix piyasa değeri $ 1,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,86K. Dolaşımdaki NFLXON arzı 1,16K olup, toplam arzı 1157.79515088. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,08M.