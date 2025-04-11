Numeraire (NMR) Nedir?

Numeraire bir ERC20 Ethereum tokenidir. Numeraire'in akıllı sözleşmesinin kaynak kodu halka açıktır. Ethereum akıllı sözleşmesi, hiçbir zaman 21 milyondan fazla Numeraire basılmayacağını belirtmektedir.

Numeraire, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Numeraire yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Numeraire Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Numeraire, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NMR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Numeraire fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Numeraire Fiyat Geçmişi

NMR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NMR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Numeraire fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Numeraire (NMR) Satın Alma

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NMR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NMR / VND ₫ 184,307.508 1 NMR / AUD A$ 11.42892 1 NMR / GBP ￡ 5.46288 1 NMR / EUR € 6.32544 1 NMR / USD $ 7.188 1 NMR / MYR RM 31.77096 1 NMR / TRY ₺ 273.5034 1 NMR / JPY ¥ 1,033.6344 1 NMR / RUB ₽ 598.401 1 NMR / INR ₹ 618.95868 1 NMR / IDR Rp 121,830.4902 1 NMR / KRW ₩ 10,210.1946 1 NMR / PHP ₱ 409.716 1 NMR / EGP ￡E. 368.96004 1 NMR / BRL R$ 42.26544 1 NMR / CAD C$ 9.99132 1 NMR / BDT ৳ 873.55764 1 NMR / NGN ₦ 11,482.39872 1 NMR / UAH ₴ 297.5832 1 NMR / VES Bs 510.348 1 NMR / PKR Rs 2,015.65896 1 NMR / KZT ₸ 3,714.68652 1 NMR / THB ฿ 240.798 1 NMR / TWD NT$ 232.5318 1 NMR / AED د.إ 26.37996 1 NMR / CHF Fr 5.82228 1 NMR / HKD HK$ 55.707 1 NMR / MAD .د.م 66.8484 1 NMR / MXN $ 146.2758

Numeraire Kaynağı

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