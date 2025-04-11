NetMind Logosu

NetMind Fiyatı(NMT)

USD

NetMind (NMT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.844
$0.844$0.844
+0.83%(1D)

NMT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için NetMind (NMT) mevcut fiyatı 0.844 USD ve mevcut piyasa değeri $ 28.23M USD. NMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar NetMind Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.53K USD
- Gün içindeki NetMind fiyat değişimi +0.83%
- Dolaşımdaki arz: 33.45M USD.

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NMT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NetMind fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00695+0.83%
30 Gün$ -0.65-43.51%
60 Gün$ -1.23-59.31%
90 Gün$ -2.792-76.79%
Bugünkü NetMind Fiyatı Değişimi

Bugün, NMT, $ +0.00695 (+0.83%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NetMind 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.65 (-43.51%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NetMind 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NMT değişimi $ -1.23 (-59.31%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NetMind 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -2.792 (-76.79%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NMT Fiyat Bilgisi

En güncel NetMind fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.825
$ 0.825$ 0.825

$ 0.845
$ 0.845$ 0.845

$ 4.561
$ 4.561$ 4.561

+0.83%

+0.83%

-23.69%

NMT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28.23M
$ 28.23M$ 28.23M

$ 51.53K
$ 51.53K$ 51.53K

33.45M
33.45M 33.45M

NetMind (NMT) Nedir?

Netmind, Yapay Genel Zekânın (AGI) geleceğini destekleyecek merkeziyetsiz altyapıyı ve birbirine bağlı ekosistemi inşa ediyor. Netmind platformunun dört temel katmanı vardır: 1. Hesaplama: Herkesin GPU'larını kullanarak Yapay Zekâ devrimine katkıda bulunabileceği, dünya standartlarında merkeziyetsiz bir hesaplama ağının gücünü deneyimleyin. 2. Çıkarım: İhtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli yapay zekâ model API'leri sunan isteğe bağlı çözümleme hizmetimizle modellerinizi zahmetsizce dağıtın. 3. Ajans: Karmaşık görevlerin üstesinden gelebilen ve inovasyonu teşvik edebilen sofistike çok aracılı sistemler oluşturun ve dağıtın. 4. Eğitim ve Danışmanlık: Benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlanmış uzman danışmanlık hizmetleri ile desteklenen tescilli LLM ve MOE sistemlerimizi kullanarak modellerinizi özelleştirin ve hassas ayarlarını yapın.

NetMind, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NetMind yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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- NMT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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NetMind Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NetMind, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NMT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NetMind fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NetMind Fiyat Geçmişi

NMT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NMT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NetMind fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NetMind (NMT) Satın Alma

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NMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NMT / VND
21,641.004
1 NMT / AUD
A$1.3504
1 NMT / GBP
0.64144
1 NMT / EUR
0.74272
1 NMT / USD
$0.844
1 NMT / MYR
RM3.73048
1 NMT / TRY
32.1142
1 NMT / JPY
¥121.46848
1 NMT / RUB
70.59216
1 NMT / INR
72.70216
1 NMT / IDR
Rp14,305.0826
1 NMT / KRW
1,198.8598
1 NMT / PHP
48.07424
1 NMT / EGP
￡E.43.3394
1 NMT / BRL
R$4.94584
1 NMT / CAD
C$1.17316
1 NMT / BDT
102.57132
1 NMT / NGN
1,348.23936
1 NMT / UAH
34.9416
1 NMT / VES
Bs59.924
1 NMT / PKR
Rs236.67448
1 NMT / KZT
436.17076
1 NMT / THB
฿28.25712
1 NMT / TWD
NT$27.29496
1 NMT / AED
د.إ3.09748
1 NMT / CHF
Fr0.68364
1 NMT / HKD
HK$6.541
1 NMT / MAD
.د.م7.8492
1 NMT / MXN
$17.15852

NetMind Kaynağı

NetMind hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi NetMind Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NMT
USD

1 NMT = 0.844 USD

Al-Sat

NMTUSDT
$0.844
$0.844$0.844
+1.56%

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