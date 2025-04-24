MEXC Referans Programı vs Bitget Referansı: 2025 Karşılaştırması
Bu karşılaştırma, her platformun sunmuş olduğu şeyleri inceleyerek hangi referans programının ihtiyaçlarınıza en uygun olacağına dair bilinçli bir karar vermenize yardımcı olur.
Nobody Sausage Fiyatı(NOBODY)
Bugün için Nobody Sausage (NOBODY) mevcut fiyatı 0.01179 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. NOBODY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Nobody Sausage Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.46K USD
- Gün içindeki Nobody Sausage fiyat değişimi +135.80%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Nobody Sausage fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00679
|+135.80%
|30 Gün
|$ +0.00679
|+135.80%
|60 Gün
|$ +0.00679
|+135.80%
|90 Gün
|$ +0.00679
|+135.80%
Bugün, NOBODY, $ +0.00679 (+135.80%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.Nobody Sausage 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.00679 (+135.80%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.Nobody Sausage 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NOBODY değişimi $ +0.00679 (+135.80%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.Nobody Sausage 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.00679 (+135.80%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
En güncel Nobody Sausage fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.60%
+135.80%
+135.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 NOBODY / VND
₫310.25385
|1 NOBODY / AUD
A$0.0183924
|1 NOBODY / GBP
￡0.0088425
|1 NOBODY / EUR
€0.0103752
|1 NOBODY / USD
$0.01179
|1 NOBODY / MYR
RM0.0515223
|1 NOBODY / TRY
₺0.4529718
|1 NOBODY / JPY
¥1.6938693
|1 NOBODY / RUB
₽0.980928
|1 NOBODY / INR
₹1.0066302
|1 NOBODY / IDR
Rp199.8304785
|1 NOBODY / KRW
₩16.9153488
|1 NOBODY / PHP
₱0.6636591
|1 NOBODY / EGP
￡E.0.6008184
|1 NOBODY / BRL
R$0.0669672
|1 NOBODY / CAD
C$0.0162702
|1 NOBODY / BDT
৳1.4364936
|1 NOBODY / NGN
₦19.046745
|1 NOBODY / UAH
₴0.4929399
|1 NOBODY / VES
Bs0.97857
|1 NOBODY / PKR
Rs3.3228936
|1 NOBODY / KZT
₸6.111936
|1 NOBODY / THB
฿0.3946113
|1 NOBODY / TWD
NT$0.383175
|1 NOBODY / AED
د.إ0.0432693
|1 NOBODY / CHF
Fr0.0097857
|1 NOBODY / HKD
HK$0.0913725
|1 NOBODY / MAD
.د.م0.109647
|1 NOBODY / MXN
$0.2314377
Nobody Sausage hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
Bu karşılaştırma, her platformun sunmuş olduğu şeyleri inceleyerek hangi referans programının ihtiyaçlarınıza en uygun olacağına dair bilinçli bir karar vermenize yardımcı olur.
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